مداهمات واعتقالات إسرائيلية بالضفة والقدس المحتلة

2020/09/29 | 12:25 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الثلاثاء، حملة مداهمات في مناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس المحتلتين واعتقلت عددًا من الفلسطينيين.وأفادت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اقتحمت فجر اليوم قرية كفر مالك شرق مدينة رام الله واعتقلت الشابين غسان أحمد بعيرات، والشاب أيوب عبد الرحمن بعيرات وجرى نقلهما إلى جهة مجهولة.وأشارت المصادر إلى أن الاحتلال اقتحم البلدة وسط إطلاق قنابل الصوت، ونصب حاجزا طيارا على مدخلها، وصادر مركبة للشاب المعتقل غسان بعيرات.وفي الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال فتى من مخيم العروب شمال الخليل، وداهمت منزلاً في دير العسل جنوب المحافظة.وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اعتقلت الفتى أحمد عماد البدوي (14 عامًا) من مخيم العروب، بينما داهمت منزل شخص اخر في قرية دير العسل جنوب غرب الخليل.كما داهمت قوات الاحتلال قرية زبوبا الواقعة بمحاذاة جدار الفصل العنصري ومعسكر سالم غرب جنين، ونصبت حواجز عسكرية على مداخلها وِأعاقت تحركات الفلسطينيين.وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اقتحمت القرية في خطوة استفزازية ونصبت حواجز عسكرية على مداخلها حتى فجر اليوم، بعد أن استجوبت عددًا من الفلسطينيين وفتشت مركباتهم.



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