البنك المركزي يشارك باجتماعين عربيين لصندوق النقد العربي وتمويل التجارة العربية

2020/09/29 | 12:27 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغدادشارك البنك المركزي العراقي،الثلاثاء، في اجتماعات مجلس إدارة صندوق النقد العربي، ومجلس إدارة برنامج تمويل التجارة العربية كلٌ على انفراد.

وذكر بيان للبنك المركزي تلقته "الاقتصاد نيوز"، ان البنك ناقش خلال الاجتماع مع الدول الأعضاء في مجلس إدارة صندوق النقد العربي مواضيع تدعم العمل العربي المشترك أبرزها "نظام المدفوعات والمقاصة العربي "بُنى" وأهميته في تسهيل المدفوعات والتحويلات المالية البينية العربية".

واضاف البيان انه تضمنت اجتماعات مجلس إدارة برنامج تمويل التجارة العربية، نقاشات حول آليات اعادة ترتيب اولويات التمويل للوكالات الوطنية المنظمة للبرنامج وبالشكل الذي يساعد في التخفيف من اثار جائحة كورونا على التجارة العربية.

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