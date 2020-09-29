2020/09/29 | 12:27 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

أصدرت خلية الأزمة في وزارة الصحة، الثلاثاء عدة توجيهات جديدة خاصة بأداء الزيارة الأربعينية.

وذكرت وزارة الصحة عبر صفتحها في “فيسبوك”، أنه “يجب على الزائر لبس الكمامة، والمحافظة على مسافة التباعد الاجتماعي بين شخص واخر”، داعية الى “ضرورة غسل اليدين بالماء والصابون او استخدام الكحول الطبي”.

وطالبت الخلية من المشاركين في الزيارة الأربعينية، بـ”عدم تناول الاطعمة المكشوفة وتناول الوجبات المغلقة”، مضيفة: “اذا كنت تعاني من أمراض مزمنة او كنت اكثر من 60 سنة يفضل اداء الزيارة عن بعد”.

شارك هذا الموضوع:

مشاركة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزارة الصحة تصدر 5 توجيهات لزائري الأربعينية) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزارة الصحة تصدر 5 توجيهات لزائري الأربعينية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).