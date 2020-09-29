بعد هروبها للكاظمية بسبب

2020/09/29 | 12:32 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحريرأعادت الشرطة المجتمعية التابعة لوزارة الداخلية، فتاة هاربة إلى ذويها، بسبب العنف الأسري.

وقالت الوزارة في بيان تلقى "ألترا عراق" نسخة منه، إن "الشعبة النسوية التابعة لقسم الشرطة المجتمعية في دائرة العلاقات والإعلام لوزارة الداخلية، أعادت فتاة هاربة إلى كنف ذويها، بعد ورود مناشدة من الأمانة العامة للعتبة الكاظمية المقدسة بوجود فتاة (من مواليد 2006) تتعرض للتعنيف من قبل ذويها، الأمر الذي دفعها لترك منزلها والتوجه إلى منطقة الكاظمية المقدسة حيث استقر بها الحال بين أيدي المسؤولين عن العتبة، التي اتصلت بدورها بالشرطة المجتمعية لإيجاد حل لهذه الفتاة".

وأضافت، "شكلت الشرطة المجتمعية بتوجيه من مديرها العميد غالب العطية مفرزة خاصة من الشعبة النسوية لاستلام الفتاة من العتبة وتسليمها لذويها، بعد الوقوف على الأسباب التي دعتها لترك منزلها".

وأشارت إلى أن "الشرطة المجتمعية، تمكنت من تقديم الدعم النفسي والمعنوي للفتاة والتوصل لبيتها وإرجاعها لذويها، وحثهم على التعامل بالحسنى معها ورعايتها والاستماع إليها، وأخذ التعهد الخطي منهم بعدم تعنيفها مستقبلًا وإلا سيعرضون أنفسهم للمساءلة القانونية".

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