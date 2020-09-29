الآسيوي يختار بشار رسن ضمن الأبرز في الأبطال

2020/09/29 | 12:32 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بغداد- واع

اختار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم لاعب المنتخب الوطني المحترف في صفوف نادي بيرسيبوليس الإيراني بشار رسن ضمن أبرز اللاعبين في الجانب الهجومي الذين تألقوا في مباريات دوري أبطال آسيا 2020 لمنطقة الغرب.

وذكر الاتحاد الآسيوي على موقعه الرسمي تابعته وكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الثلاثاء، أن" منافسات البطولة الآسيوية شهدت بروز أكثر من لاعب تسببوا بخطورة كبيرة على مرمى الخصوم، وكان لهم تأثير كبير في تأهل أنديتهم للدور ربع النهائي ،ويعدّ اللاعب العراقي بشار رسن أحد أبرز لاعبي البطولة ،بالرغم من أنه ما زال يبلغ من العمر 23 عاماً ".

وأضاف أن" رسن سجل حضوره بقوة في دوري أبطال آسيا هذا العام، وهو بالفعل يمتلك رصيداً كبيراً من الخبرة بعدما كان توج بلقب آسيا تحت 23 عاماً مع منتخب العراق 2014، ولقب كأس الاتحاد الآسيوي 2016 مع القوة الجوية".

وأشار إلى أن" اللاعب خلال مسيرته مع بيرسيبوليس أسهم في بلوغ الفريق قبل نهائي دوري أبطال آسيا 2017 ونهائي العام 2018، وهذا العام سجل النجم العراقي هدف الفوز من ضربة جزاء في المباراة التي فاز بها بيرسيبوليس على التعاون السعودي 1-0 ضمن الجولة الثالثة، قبل أن يظفر الفريق بصدارة المجموعة الثالثة، ثم فاز على السد القطري 1-0 في دور الـ16".

ولفت إلى أن" بشار رسن نجح بتمرير 118 كرة ناجحة في الثلث الأخير من الملعب، ليكون ثاني أبرز لاعبي فريقه بهذا الجانب خلف وحيد أميري (135)، وصنع 6 فرص لزملائه ليأتي ثانياً في هذا المجال خلف إحسان بهلون (10)، وسدد 6 محاولات على المرمى".

ويلتقي فريق بيرسيبوليس الإيراني يوم غد الأربعاء بنادي باختاكور الأوزبكي ضمن مواجهات الدور ربع النهائي من البطولة الآسيوية.

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