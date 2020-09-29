2020/09/29 | 12:32 - المصدر: عين العراق

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الامن

الثلاثاء 29 سبتمبر 2020 | 12:29 مساءً | عدد القراءات : 6

محافظ البصرة يبحث مع وفد أمني وزاري الأوضاع الأمنية بالمحافظة

بغداد/..



بحث رئيس اللجنة الامنية العليا في البصرة المحافظ اسعد العيداني مع وفد من وزارتي الداخلية والدفاع، الملف الأمني في المحافظة .

وذكر محافظ البصرة بحسب بيان لمكتبه الاعلامي تلقته "عين العراق نيوز"انه التقى الوفد الأمني وتم للإطلاع على كافة الاوضاع الامنية في المحافظة ،لافتاً الى ان الحكومة المحلية دعمت القطاع الامني في خطة مشاريع عام ٢٠١٩ من خلال تجهيزه بعجلات أمنية وتأهيل بعض مراكز الشرطة .

من جانبه " قال قائد عمليات البصرة اللواء الركن اكرم صدام ان اللقاء ناقش عدة امور امنية مهمة من بينها التطرق لرفع بعض السيطرات غير الضرورية والتي قد تتسبب بزخم مروري في بعض مناطق المحافظة .

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