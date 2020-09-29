عقب إغلاق دام ثمانية أشهر.. إعادة فتح بزيبز أمام المارّة من جديد

2020/09/29 | 12:32 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

وجه قائد عمليات الانبار اللواء الركن ناصر الغنام، الثلاثاء، بفتح جسر بزيبز لتسهل المرور بين محافظتي بغداد والأنبار.



وقال الغنام، في بيان مقتضب تلقى "ناس" نسخة منه (29 أيلول 2020): "أصدرنا الاوامر بفتح جسر بزيبز للعبور إلى محافظة بغداد وبالعكس والى محافظة الانبار لأبناء محافظة الانبار لتسهيل حركة المواطنيين وتامين احتياجاتهم بعد غلق استمر لأكثر من ثمانية أشهر".

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