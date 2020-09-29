الصحة ترجح ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا بالتزامن مع التغييرات المناخية

2020/09/29 | 12:32 - المصدر: NRT عربية

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المتحدث باسم وزارة الصحة سيف البدر

فوتو: أرشيف

منذ 27 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

رجحت وزارة الصحة، الثلاثاء، احتمال ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا بالتزامن مع التغييرات المناخية، فيما أكدت عزمها إعداد خطة لمواجهة ذلك.

وذكر المتحدث باسم الوزارة سيف البدر، في تصريح صحفي، تابعه ديجيتال ميديا إن آر تي، اليوم، 29 أيلول 2020، ان "بعض الخبراء المختصين بالصحة العامة، رجحوا الزيادة في أعداد الإصابات بفيروس كورونا بالتزامن مع تغييرات المناخ وانخفاض درجات الحرارة".

وأضاف أن "عدم التزام المواطنين بالإجراءات الوقائية، لاسيما أننا مقبلون على زيارة أربعينية الإمام الحسين (عليه السلام)، سيزيد من احتمالية ارتفاع الإصابات".

وأكد البدر، أن "الوزارة أعدت خطة من خلال توفير الأسرة المخصصة للحالات الحرجة، بالإضافة إلى توفير كميات من البروتوكولات العلاجية المعتمدة".

كما أشار إلى ان الوزارة تتواصل مع الجهات المعنية بشأن موضوع لقاح كورونا، مبينا أنه "لم يقر حتى الآن في أي دولة من العالم، وفي حال إقراره سنكون من أوائل الدول في استيراده".

ر.إ

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