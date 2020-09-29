الصين.. الإعدام لمعلمة سممت 25 تلميذا وحاولت قتل زوجها

2020/09/29 | 13:03 - المصدر: NRT عربية

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مدرسة صينية

فوتو: ارشيف

منذ 3 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

أدانت محكمة صينية معلمة في مقاطعة هينان في وسط البلاد، وحكمت عليها بالإعدام بعد تسميمها 25 تلميذا في مدرسة ابتدائية بمدينة جياوزوو.

وذكرت وسائل إعلام صينية، أن المحكمة في هينان أدانت المعلمة "وانغ يون" بتهمة دس مادة نيترات الصوديوم داخل حساء محضر للتلامذة في شهر آذار من العام 2019، بدافع الانتقام من المدرسة التي يرتادونها.

وأضافت أن عملية التسميم أدت إلى وفاة أحد الطلبة وإصابة الآخرين بحالات إعياء شديد، حيث يستخدم هذا المركب الكيميائي في حفظ اللحوم، لكنه قد يكون ساما في حال استخدمت جرعات كبيرة منه.

وأوضحت المحكمة أن "وانغ" كانت على علم بالأذى الذي يمكن للصوديوم أن يلحقه بالطلبة، لكنها لم تأبه لذلك، كذلك أشار القضاء إلى أن يون حاولت أيضا تسميم زوجها بنفس الأسلوب سنة 2017 إثر خلاف وقع بينهما.

ر.إ

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