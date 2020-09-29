بعد إغلاقه لأشهر.. عمليات الأنبار تعيد فتح جسر بزيبز

2020/09/29 | 13:03 - المصدر: NRT عربية

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جسر بزيبز

فوتو: ارشيف

منذ 14 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

اعلن قائد عمليات الانبار، اللواء الركن ناصر الغنام، الثلاثاء، إعادة فتح جسر بزيبز بعد اغلاقه لأشهر.

وقال الغنام، في منشورا على صفحته بموقع "فيسبوك" اليوم، 29 ايلول 2020ن "اصدرنا الاوامر بفتح جسر بزيبز للعبور، من محافظة الانبار الى محافظة بغداد وبالعكس".

وأضاف ان "القرار جاء لتسهيل حركة المواطنين وتأمين احتياجاتهم بعد غلق استمر لاكثر من ثمانية أشهر".

وكان رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، قد افتتح العام الماضي، جسر بزيبز الكونكريتي الحديث الرابط بين الفلوجة وبغداد.

ويقع الجسر في قرية بزيبز التابعة لعامرية الفلوجة في محافظة الأنبار وتبعد 50 كم عن مدينة الفلوجة، ويقسم نهر الفرات القرية إلى ضفتين، الضفة الشامية وضفة الجزيرة، واشتهرت القرية بجسرها الذي صار معبرا وحيدا لسكان محافظة الأنبار من النازحين أو المتنقلين بين محافظة الأنبار ومحافظة بغداد.

ر.إ

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