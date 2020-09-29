طهران: مزاعم السعودية حول علاقة إيران بخلية إرهابية سيناريو مكرر

2020/09/29 | 13:04 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..أكدت وزارة الخارجية الإيرانية، الثلاثاء، أن مزاعم السعودية بعلاقة إيران بخلية إرهابية في المملكة هو سيناريو مكرر لا قيمة له، وعلى السعودية أن تختار طريق الصدق والحكمة.وفي معرض رده على تصريحات بعض المسؤولين السعوديين ضد إيران، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة، إن على السعودية “وبدل بث السيناريوهات التافهة التي تتلقاها أن تختار طريق الصدق والحكمة”.وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إن “حكام السعودية يلجؤون إلى تنحية العقل السياسي والعمل على إعداد ملف كاذب ضد إيران لصرف أنظار العالم عن هزائمهم في المنطقة”، معتبرا أن “الاتهامات المكررة والمبتذلة ضد إيران لن توصل السعودية إلى أهدافها”.وقال المتحدث: “ننصح السعودية بانتهاج الصدق والحكمة بدلا من تنفيذ سيناريوهات وإملاءات من الخارج”.وكانت رئاسة أمن الدولة السعودي أعلنت أمس الاثنين، اعتقال “خلية إرهابية” تتكون من 10 عناصر تلقى بعضهم تدريباتهم في إيران على أيدي الحرس الثوري.



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