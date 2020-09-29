تلفزيون: إيران ترفض حديث السعودية عن تفكيك خلية إرهابية دربها الحرس الثوري

2020/09/29 | 13:05 - المصدر: وكالة رويترز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دبي (رويترز) - قال التلفزيون الإيراني يوم الثلاثاء إن إيران وصفت حديث السعودية عن تفكيكها خلية إرهابية دربتها طهران بأنه ”لا قيمة له“.كانت السعودية قد قالت يوم الاثنين إنها فككت في سبتمبر أيلول خلية إرهابية تلقت تدريبا من الحرس الثوري الإيراني واعتقلت 10 أشخاص وضبطت أسلحة ومتفجرات.ونقل التلفزيون عن سعيد خطيب زادة المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية قوله ”اتهامات حكام السعودية المكررة التي لا قيمة لها ليست هي السبيل لتحقق الرياض أهدافها.وعلى السعودية وبدل بث السيناريوهات التافهة التي تتلقاها أن تختار طريق الصدق والحكمة“.إعداد ياسمين حسين للنشرة العربية - تحرير ليليان وجدي

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