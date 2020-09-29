الدولار المجمد.. تجارة مزدهرة لغسيل الأموال

2020/09/29 | 13:07 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حيدر آل حيدر الاجودي مركز المستقبل للدراسات الستراتيجية تنتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة منشورات دعائية لمجهولين كثيرين يروجون لبيع الدولارات (مجهولة المصدر)، في غالب الأوقات يوضع لها نصف أو ثلث السعر الحقيقي للدولار، بحيث كل 100 دولار يباع بـ 50 دولار أو أقل من ذلك!، أو أشتري 10 آلاف دولار بقيمة 5 آلاف […]

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