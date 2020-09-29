رئيسة برلمان كوردستان تعزي بوفاة البيشمركة العتيد صلاح كويخا

2020/09/29 | 13:09 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجهت الدكتورة ريواز فايق رئيسة برلمان كوردستان، برقية تعزية بوفاة البيشمركة والمناضل العتيد المشرف السابق على ادارة كرميان صلاح كويخا.

وجاء في برقية التعزية: عائلة وذوي الرفيق صلاح كويخا، ببالغ الحزن والاسى تلقيت خبر وفاة المشرف السابق على ادارة كرميان صلاح كويخا.

واضافت: ان الراحل صلاح كويخا كان احد البيشمركة والمناضلين الذين ناضلوا من اجل خدمة الثورة والقضية المشروعة لشعبنا لاكثر من اربعين عاماً دون انقطاع.

وقالت رئيسة برلمان كوردستان: ان رحيل هذا الرجل الشهم والمناضل اسف كبير، بهذا المصاب الجلل اتقديم باحر التعازي الى عائلة وذوي ورفاق والجماهير المناضلة في منطقة كرميان، وادعو الباري عز وجل ان يلهم ذويه واعزائه الصبر والسلون وان يسكن الراحل فسيح جناته.

PUKmedia خاص

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