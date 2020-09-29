الدراجي: انهيار النظام السياسي سيكون بسبب الوضع الاقتصادي.. البلد ذاهب إلى الفوضى

2020/09/29 | 13:12 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

النائب محمد صاحب الدراجي، عبر تويتر:

ان المتحكمين بالوضع في العراق منشغلون بالعلاقة مع امريكا و تفصيل قانون الانتخابات على مقاسهم.



اسمعوا صوتي: ((ان انهيار النظام السياسي وما تبقى من الدولة ،سيكون بسبب انهيارالوضع الاقتصادي والمالي)) بهذا الاداء الاقتصادي الحالي فالبلد ذاهب الى الفوضى.



اللهم اني بلغت اللهم فاشهد

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