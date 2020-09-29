القبض على (5) متهمين بقضايا مختلفة بينهم متهم بالإرهاب في ميسان

2020/09/29 | 13:12 - المصدر: وكالة نينا

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العمارة / نينا / أعلنت مديرية شرطة محافظة ميسان والمنشآت القبض على (5) متهمين بقضايا مختلفة في مناطق متفرقة من محافظة ميسان.وقالت المديرية في بيان ان" مفارز مراكز قسم شرطة البلدة نفذت أوامر قبض بحق مطلوبين للعدالة من بينهم متهم بالإرهاب لارتكاب جريمة إطلاق النار على دور المواطنين ضمن ما يعرف (بالدكة العشائرية) و(3) متهمين وفق المادة (430) التهديد، ومتهم اخر وفق المادة (453)"./انتهى

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