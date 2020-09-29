رئيس إقليم كردستان يستقبل رئيس مجلس القضاء الأعلى/موسع

بغداد/نينا/ استقبل رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني اليوم الثلاثاء، رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان .وذكر بيان لرئاسة اقليم كردستان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا/ نسخة منه ان , ان الجانبين تناولا في اللقاء بالبحث والنقاش النظام والسلطة القضائية في العراق ومهام مجلس القضاء الأعلى والمحكمة الاتحادية والتعاون بين مجلس القضاء في إقليم كردستان والمحكمة الاتحادية ومجلس القضاء الأعلى في العراق ".وأكد الجانبان اهمية ,حماية استقلالية السلطة القضائية وعدم خلطها بالسياسة، وتطابقت آرائهما حيال ضرورة التعاون والتنسيق بين السلطتين القضائيتين في العراق وإقليم كردستان مع مراعاة خصوصية إقليم كردستان، كما أشادا بمستوى التعاون والتنسيق بين مجلس القضاء الأعلى في العراق ومجلس القضاء في إقليم كردستان.وفي جانب آخر من الاجتماع الذي حضره رئيس مجلس قضاء إقليم كردستان ووزير العدل الاقليم ، جرى بحث مسألة تركيبة وعمل ومهام المحكمة الاتحادية وآلية استكمال نصابه وطريقة اختيار أعضائه بموجب الإجراءات الدستورية، وأكد الجانبان أهمية وضرورة التنسيق لهذا الغرض بين الجهات ذات العلاقة".وعبر بارزاني عن شكره وتقديره للتعاون والتنسيق بين الجهات المعنية في السلطتين القضائيتين في العراق وإقليم كردستان، آملاً استمرار مساعدات السلطة القضائية العراقية لإقليم كردستان في موضوع الدورات التعليمية والتدريبية"./انتهى2
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