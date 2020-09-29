رئيس إقليم كردستان يستقبل رئيس مجلس القضاء الأعلى/موسع

2020/09/29 | 13:12 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/نينا/ استقبل رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني اليوم الثلاثاء، رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان .وذكر بيان لرئاسة اقليم كردستان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا/ نسخة منه ان , ان الجانبين تناولا في اللقاء بالبحث والنقاش النظام والسلطة القضائية في العراق ومهام مجلس القضاء الأعلى والمحكمة الاتحادية والتعاون بين مجلس القضاء في إقليم كردستان والمحكمة الاتحادية ومجلس القضاء الأعلى في العراق ".وأكد الجانبان اهمية ,حماية استقلالية السلطة القضائية وعدم خلطها بالسياسة، وتطابقت آرائهما حيال ضرورة التعاون والتنسيق بين السلطتين القضائيتين في العراق وإقليم كردستان مع مراعاة خصوصية إقليم كردستان، كما أشادا بمستوى التعاون والتنسيق بين مجلس القضاء الأعلى في العراق ومجلس القضاء في إقليم كردستان.وفي جانب آخر من الاجتماع الذي حضره رئيس مجلس قضاء إقليم كردستان ووزير العدل الاقليم ، جرى بحث مسألة تركيبة وعمل ومهام المحكمة الاتحادية وآلية استكمال نصابه وطريقة اختيار أعضائه بموجب الإجراءات الدستورية، وأكد الجانبان أهمية وضرورة التنسيق لهذا الغرض بين الجهات ذات العلاقة".وعبر بارزاني عن شكره وتقديره للتعاون والتنسيق بين الجهات المعنية في السلطتين القضائيتين في العراق وإقليم كردستان، آملاً استمرار مساعدات السلطة القضائية العراقية لإقليم كردستان في موضوع الدورات التعليمية والتدريبية"./انتهى2

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