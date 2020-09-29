بارزاني يؤكد دعمه لرئيس الوزراء العراقي

2020/09/29 | 13:12 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن رئيس حكومة منطقة كردستان العراق نيجيرفان بارزاني، انه يدعم خطوات رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في مواجهة تهديدات البعثات الدبلوماسية....

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