شرح كتاب فريدريك نيتشه [هكذا تكلّم زرادشت]15 ((عن صبوات الأفراح والآلام)) - إبراهيم جركس

2020/09/29 | 13:15 - المصدر: الحوار المتمدن

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#إبراهيم_جركس شرح كتاب فريدريك نيتشه[هكذا تكلّم زرادشت]15((عن صبوات الأفراح والآلام))عندما تكون لك فضيلة يا أخي، وتكون تلك فضيلتك، فإنه لن يكون هناك من أحدٍ يقاسمكَ إيّاها.أكيدٌ أنك تريد أن تسمّيها بإسمٍ وتلاطفها، تريد أن تجذبها من أذنها وتعابثها وتتسلّى معها.لكن ها أنك تتقاسم إسمها مع الشعب، وها أنتَ قد غَدَوتَ شعباً وقطيعاً بفضيلتك.كان من الأفضل لو أنك قلت: ((لايحيط به النطق ولا الإسم ......





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