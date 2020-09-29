الشرطة المجتمعية تعيد فتاة هاربة الى ذويها بمساعدة العتبة الكاظمية المقدسة

2020/09/29 | 13:19 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ عمر البدري

أعادت الشعبة النسوية التابعة لقسم الشرطة المجتمعية في دائرة العلاقات والاعلام لوزارة الداخلية ، فتاة هاربة الى كنف ذويها، بعد ورود مناشدة من الأمانة العامة للعتبة الكاظمية المقدسة بوجود فتاة (من مواليد 2006) تتعرض للتعنيف من قبل ذويها، الأمر الذي دفعها لترك منزلها والتوجه الى منطقة الكاظمية المقدسة حيث استقر بها الحال بين ايدي المسؤولين عن العتبة، التي اتصلت بدورها بالشرطة المجتمعية لإيجاد حل لهذه الفتاة.

حيث شكلت الشرطة المجتمعية بتوجيه من مديرها العميد غالب العطية مفرزة خاصة من الشعبة النسوية لاستلام الفتاة من العتبة وتسليمها لذويها، بعد الوقوف على الأسباب التي دعتها لترك منزلها.

وقد تمكنت الشرطة المجتمعية من تقديم الدعم النفسي والمعنوي للفتاة والتوصل لبيتها وارجاعها لذويها، وحثهم على التعامل بالحسنى معها ورعايتها والاستماع اليها، وأخذ التعهد الخطي منهم بعدم تعنيفها مستقبلا وإلا سيعرضون أنفسهم للمساءلة القانونية.

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