الكاظمي يكلف اللواء الركن حامد الزهيري بقيادة القوة الخاصة بحماية المنطقة الخضراء

2020/09/29 | 13:24 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر أمني، الثلاثاء بصدور أمر بتكليف اللواء الركن حامد الزهيري، بقيادة القوة الخاصة بحماية السفارات والبعثات الدبلوماسية في المنطقة الخضراء.وقال المصدر ، إنه “تم صدور أمر تكليف اللواء الركن حامد مهدي عبد العزيز، قائداً للفرقة الخاصة بحماية المنطقة … Readmore

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