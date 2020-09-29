داعيا الى تكثيف الجهود .. البنك المركزي يشارك باجتماعين عربيين

2020/09/29 | 13:24 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

شارك البنك المركزي العراقي في اجتماعات مجلس إدارة صندوق النقد العربي، ومجلس إدارة برنامج تمويل التجارة العربية كلٌ على انفراد.

حيث ناقش هذا البنك مع الدول الأعضاء في مجلس إدارة صندوق النقد العربي مواضيع تدعم العمل العربي المشترك أبرزها “نظام المدفوعات والمقاصة العربي “بُنى” وأهميته في تسهيل المدفوعات والتحويلات المالية البينية العربية”.

فيما تضمنت اجتماعات مجلس إدارة برنامج تمويل التجارة العربية، نقاشات حول آليات اعادة ترتيب اولويات التمويل للوكالات الوطنية المنظمة للبرنامج وبالشكل الذي يساعد في التخفيف من اثار جائحة كورونا على التجارة العربية.

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