رؤية جديدة في تعلم اللغات الأجنبية في العالم العربي

2020/09/29 | 13:25 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يانغلو لي/ بسام جامعة الدراسات الدولية بشانغهاي يمكن إرجاع الصداقة الودية بين الصين والدول العربية إلى العهد القديم.مثلا أرسل ثالث الخلفاء عثمان بن عفان وفدا رسميا إلى الصين في السنة الثانية من حكم الإمبراطور لي تشي (سنة ٦٥۱م) في أسرة تانغ الملكية.ووصل إلى الصين الوفد المكون من خمسة وعشرين فردا من التازيان […]

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