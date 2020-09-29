حكم بإعدام معلمة انتقمت من مَدرستها بتسميم التلاميذ

2020/09/29 | 13:33 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد _أين نيوز قضت محكمة صينية بإعدام معلمة، بعد إدانتها بتسميم 25 تلميذا في مدرسة ابتدائية، مما أدى إلى مقتل أحدهم.ودانت محكمة الدرجة الوسطى في مدينة جياوزوو في مقاطعة هينان في وسط الصين، الثلاثاء، المدرّسة، وانغ يون، بتهمة دسّ مادة نيتريت الصوديوم داخل حساء محضر لتلامذة في مارس 2019، وفق ما أوردت "فرانس برس".

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