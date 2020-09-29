التخطيط تقر بـ«فشل» استراتيجيتها لدعم القطاع الخاص

2020/09/29 | 13:33 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغدادأقرت وزارة التخطيط بفشل استراتيجيتها الهدافة لتطوير القطاع الخاص العراقي واشراكه في عمليات التنمية الاقتصادية، مشيرة الى أن سوء الاوضاع السياسية والامنية والاقتصادية تسببت بفشل الاستراتيجية.

وقال المتحدث بإسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي في تصريحات متلفزة تابعتها "الاقتصاد نيوز"، إن وزارة التخطيط اطلقت استراتيجية لتطوير القطاع الخاص تمتد ما بين عامي 2017 والعام 2030، لكنها لم تنجح بسبب الظروف العامة المحيطة بالبلد.





وأضاف: أول خطوة دعم حقيقي للقطاع الخاص بدأت في العام 2019 بعد تشكيل مجلس لتطوير القطاع الخاص العراقي الذي تشكل من القطاع الخاص نفسه.

ولفت الهنداوي الى وصول نسبة البطالة في العراق الى 15% في العام 2020 نتيجة انتشار وباء كورونا والازمة المالية والاقتصادية، مشيراً الى أن "اعلى نسبة بطالة كانت في محافظة الأنبار بـ32%".

وأكد وجود نحو 4،5 مليون عاطل عن العمل في العراق.



يقابله ترهل وظيفي في القطاع الحكومي اذ يتخرج سنوياً ما يقارب الـ200 ألف طالب وسط عجز حكومي بتوفير امكان وظيفية لهم ورواتب.

ولفت المتحدث بإسم وزارة التخطيط الى الانتهاء من أفضل برنامج للنهوض بالقطاع الخاص، على حد تعبيره، وهو "المشروع الوطني لتشغيل الشباب" الذي جرى تحويله الى وزارة العمل لتنفيذه الذي يوفر 100 ألف فرصة عمل للشباب.





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