الرافدين: نقبل كفالة منتسبي الدفاع والداخلية

2020/09/29 | 13:34 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في منح السلف والقروض (Getty)

ألترا عراق ـ فريق التحرير

أعلن مصرف الرافدين، قبول كفالة منتسبي وزارتي الداخلية والدفاع في منح السلف والقروض والخدمات المصرفية الأخرى.

وقال المصرف في بيان تلقى "ألترا عراق" نسخة منه، إنه "تقرر قبول كفالة منتسبي وزارتي الدفاع والداخلية ممن يحملون بطاقة الماستر كارد الصادرة من مصرفنا حصرًا".

وأشار إلى أنه "يمكن قبول تعهد دائرة الكفيل لمن لم يصدر له بطاقة الكترونية شرط أن يكون سكن المقترض والكفيل في نفس المحافظة والفرع المانح للقرض".

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