الكشف عن موطن أكثر الشركات العالمية شراءً للنفط العراقي

2020/09/29 | 13:34 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

أعلنت وزارة النفط العراقية، يوم الثلاثاء، أن الشركات النفطية الهندية كانت الأكثر شراءً للنفط العراقي خلال شهر اب.

وذكرت الوزارة في احصائية رسمية نشرتها على موقعها الرسمي أن “الشركات الهندية كانت الأكثر عدداً من بين الشركات العالمية الأخرى شراء للنفط العراقي وبواقع 8 شركات من أصل 29 شركة قامت بشراء النفط العراقي خلال شهر اب”.

وأضافت الوزارة، أن “الشركات الصينية جاءت بالمرتبة الثانية وبواقع 7 شركات، تليها الشركات الامريكية بواقع 4 شركات ومن ثم جاءت شركات كوريا الجنوبية بواقع ثلاث شركات ومن ثم جاءت شركات ايطاليا بواقع شركتين ومن ثم جاءت شركات كل من اليونان وتركيا وروسيا وبريطانيا بواقع شركة واحدة لكل منهما”.

واشارت الوزارة الى ان “ابرز الشركات الهندية التي اشترت النفط العراقي هي شركات هندوستان وبهارت بتروليوم، فيما كانت أبرز الشركات الصينية التي اشترت النفط العراقي هي شركات بتروجاينا وcnooc، فيما كانت ابرز الشركات الامريكية التي اشترت النفط العراقي هي شركة اوكسون موبيل وشيفرون والايطالية ايني والبريطانية BP.”

واعلنت وزارة البترول والغاز الطبيعي الهندي 21 اب الماضي ان العراق جاء بالمرتبة الاولى كاكبر مورد للهند خلال شهر تموز.

فيما اعلنت بيانات الإدارة العامة للجمارك في الصين في 25 ايلول ان العراق جاء ثالثا بصادراته للنفط للصين بعد كل من روسيا والسعودية حيث بلغت الشحنات العراقية للصين 4.5 مليون طن في آب، بما يعادل 1.05 مليون برميل يوميا.

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