نواب يطرحون عدة سيناريوهات لحل عقدة المادة المتعلقة بآلية توزيع الدوائر الانتخابية

2020/09/29 | 13:34 - المصدر: NRT عربية

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جلسة سابقة لمجلس النواب

فوتو: ارشيف

منذ 22 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

طرح نواب في البرلمان، الثلاثاء، سيناريوهات مختلفة بشأن المادة التي تتعلق بآلية توزيع الدوائر الانتخابية في قانون الانتخابات الجديد، حيث ما زالت المادة (15) من القانون، تمارس دور العقدة والعقبة امام تمرير القانون وإنجازه بالكامل.

وأكد النائب عن تحالف "سائرون" أمجد العقابي، في تصريح لصحيفة "الصباح" اليوم، 29 أيلول 2020، أن "الكتل ستذهب الى التصويت لحسم موضوع الدوائر المتعددة إذا لم يتم التوصل لاتفاق بشأنه"، بينما أفاد النائب عن تحالف "عراقيون" حسن خلاطي ان "المعايير التي يجب أن تعتمد في الجلسة القادمة هي تقسيم المحافظة على شكل مجموعة دوائر انتخابية"، مرجحا أن "تشهد جلسة 10/10 تمرير ملحق قانون الانتخابات وإرساله إلى رئاسة الجمهورية بغية المصادقة عليه".

من جانبه أوضح النائب عن كتلة "صادقون" أحمد الكناني، أن "الخلاف على الدوائر الانتخابية انحصر في كركوك ونينوى والخلافات حسمت بنسبة 95 بالمئة، ولم يتبق الا القليل"، بينما أشارت عضو اللجنة القانونية النيابية النائبة الماس فاضل، إلى أن "الاتفاق بين الكتل السياسية على تحديد عدد معين للدوائر المتعددة قريب جداً، بعد أن تم استبعاد العودة الى الدائرة الواحدة بشكل كامل".





أما موقف "تحالف القوى العراقية" من الدوائر المتعددة، بينه القيادي في التحالف علي العيساوي، الذي أكد "دعم التحالف لقضية الدوائر المتعددة واحتساب أعلى الأصوات"، بينما أوضح النائب عن "تحالف الفتح" فاضل جابر، أن تأجيل التصويت على الدوائر الانتخابية الى الشهر المقبل يأتي لإعادة ترتيب الدوائر الانتخابية فنيا لكون أغلب الكتل السياسية متفقة على الدوائر الوسطية كحل يرضي الجميع، مبينا أن "الجلسة المقبلة ستحسم التصويت على القانون الجديد ولا يوجد أي تسويف كما يظن البعض".

وكان عدد من النواب قد قدموا عدة عوامل تشير إلى عدم إمكانية إجراء الانتخابات المبكرة في موعدها الذي اقترحته الحكومة، بينها الخلافات الدائرة حاليا بشأن توزيع الدوائر الانتخابية وقضايا تتعلق بالتمثيل النسبي والمكوناتي، وكذلك فإن هناك خلافا آخر سيظهر إلى العلن بصورة أكبر بشأن نظام التصويت البايومتري "الالكتروني"، إضافة إلى عامل مهم هو الأمور اللوجستية والفنية التي تخص عمل مفوضية الانتخابات، بحسب ما أفاد به رئيس كتلة الاتحاد الاسلامي الكوردستاني النائب جمال كوجر.

وبحسب مراقبين فان "التفاؤل بحسم قضية الدوائر الانتخابية، يشيع كثيرا الحديث عنه ما بين جلسة وأخرى للبرلمان، وما أن تنقشع سحب التفاؤل تلك حتى يعود التشاؤم من الخلافات ليخيم على المشهد"، كما ينظر إلى جلسة البرلمان المقبلة التي حددت في 10 تشرين الأول، لحسم أمر "الدوائر المتعددة"، بكثير من الاهتمام كونها محل رهان بين الكتل السياسية.

ر.إ

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