الغارديان: التهديدات الأميركية بإغلاق السفارة لا تبدو خدعة

2020/09/29 | 13:35 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قالت صحيفة الغارديان، إن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، يحشد حلفاءه لحث الولايات المتحدة على التراجع عن إغلاق سفارتها في بغداد.

ونقلت الصحيفة عن مصدر إقليمي رفيع قوله، إنّ التهديدات الأميركية لا تبدو خدعة، لأن قرار إغلاق السفارة ستدفع واشنطن ثمنه من الناحية السياسية، غير أنّ القرار قد يكون هدفه إحراج الحكومة لحثها على التحرك ضد الفصائل المسلحة.

هذا ونقلت الغارديان عن مسؤولين سابقين في المخابرات قولهم، إنّ رسالة بومبيو تنطوي على تهديدات صريحة، محذرين من أنّ الانسحاب من العراق يعني تقديمه على طبق من ذهب لإيران.

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