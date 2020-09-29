آينشتاين استخدم خياله للتوصل إلى معادلاته الأكثر شهرة

2020/09/29 | 13:40 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تشتهر نظرية النسبية لألبرت أينشتاين بالتنبؤ ببعض الظواهر الغريبة حقًا ولكنها حقيقية، مثل شيخوخة رواد الفضاء بشكل أبطأ من الناس على الأرض والأجسام الصلبة التي تغير أشكالها بسرعات عالية.لكن الأمر هو إذا التقطت نسخة من ورقة أينشتاين الأصلية عن النسبية من عام 1905، فستكون قراءة مباشرة.نصه واضح ومعادلاته هي في الغالب مجرد جبر - لا شيء من شأنه أن يزعج طالب المدرسة الثانوية النموذجي.هذا لأن الرياضيات الفاخرة لم تكن أبدًا هي الهدف لأينشتاين.كان يحب التفكير بصرياً، والخروج بتجارب في عين عقله والعمل عليها في رأسه حتى يتمكن من رؤية الأفكار والمبادئ المادية بوضوح.

لإضفاء الحيوية على عمليته ابتكرت ناشيونال جيوغرافيك نسخة تفاعلية من واحدة من أشهر تجارب آينشتاين الفكرية : حكاية عن ضربات الصواعق كما تُرى من قطار متحرك تُظهر كيف يمكن لمراقبين فهم المكان والزمان بطرق مختلفة تمامًا.



إليك كيف بدأ أينشتاين في تجاربه الفكرية عندما كان عمره 16 عامًا فقط ، وكيف قادته في النهاية إلى أكثر المعادلات ثورية في الفيزياء الحديثة.

الجري بجانب شعاع الضوء

عند هذه النقطة كان ازدراء أينشتاين المقنع لأساليب التعليم الجامدة والاستبدادية في بلده ألمانيا قد دفعه بالفعل إلى طرده من المدرسة الثانوية، لذلك انتقل إلى زيورخ على أمل الالتحاق بالمعهد الفيدرالي السويسري للتكنولوجيا (ETH).

أولاً ، على الرغم من ذلك قرر أينشتاين أن يخصص عامًا من التحضير في مدرسة في بلدة أراو القريبة - وهو مكان شدد على الأساليب الرائدة مثل التفكير المستقل وتصور المفاهيم.



في تلك البيئة السعيدة ، سرعان ما وجد نفسه يتساءل عما سيكون عليه الحال عند الركض بجانب شعاع الضوء؟.

لقد تعلم أينشتاين بالفعل في فصل الفيزياء ما هو شعاع الضوء: مجموعة من المجالات الكهربائية والمغناطيسية المتذبذبة التي تموج على طول 186000 ميل في الثانية، وهي السرعة المقاسة للضوء.



فكر أينشتاين في أنه إذا ركض بجانبه بهذه السرعة، فيجب أن يكون قادرًا على النظر ورؤية مجموعة من المجالات الكهربائية والمغناطيسية المتذبذبة المعلقة بجواره، والتي تبدو ثابتة في الفضاء.



لكن هذا كان مستحيلاً.



بالنسبة للمبتدئين، فإن مثل هذه الحقول الثابتة تنتهك معادلات ماكسويل، والقوانين الرياضية التي صنفت كل شيء يعرفه الفيزيائيون في ذلك الوقت عن الكهرباء والمغناطيسية والضوء.

كانت القوانين (ولا تزال) صارمة تمامًا: أي تموجات في الحقول يجب أن تتحرك بسرعة الضوء ولا يمكن أن تظل ثابتة - لا استثناءات.



والأسوأ من ذلك أن الحقول الثابتة لن تتماشى مع مبدأ النسبية، وهي فكرة اعتنقها الفيزيائيون منذ عصر جاليليو ونيوتن في القرن السابع عشر.



في الأساس قالت النسبية إن قوانين الفيزياء لا يمكن أن تعتمد على السرعة التي تتحرك بها؛ كل ما يمكنك قياسه هو سرعة جسم بالنسبة إلى آخر.



ولكن عندما طبق أينشتاين هذا المبدأ على تجربته الفكرية، نتج عنه تناقض: فرضت النسبية أن أي شيء يمكن أن يراه أثناء الجري بجانب شعاع ضوئي، بما في ذلك الحقول الثابتة، يجب أن يكون شيئًا يمكن لعلماء الفيزياء إنشاؤه في المختبر.



ولكن لم يلاحظ أي شيء من هذا القبيل.



كانت هذه المشكلة تزعج أينشتاين لمدة 10 سنوات أخرى، طوال فترة عمله الجامعي في ETH وانتقاله إلى العاصمة السويسرية برن، حيث أصبح فاحصًا في مكتب براءات الاختراع السويسري.



هذا هو المكان الذي قرر فيه كسر المفارقة مرة واحدة وإلى الأبد.

قياس الضوء من قطار متحرك

لم يكن الأمر سهلا جرب أينشتاين كل حل يمكن أن يفكر فيه، ولم ينجح شيء.



بدافع اليأس تقريبا، بدأ في التفكير في فكرة كانت بسيطة ولكنها جذرية.



اعتقد أنه ربما نجحت معادلات ماكسويل للجميع، لكن سرعة الضوء كانت دائمًا ثابتة.



بعبارة أخرى ، عندما ترى شعاعًا ضوئيًا يتقدم لا يهم ما إذا كان مصدره يتحرك نحوك أو بعيدًا عنك أو بعيدًا عن الجانب، ولا يهم مدى السرعة التي يسير بها المصدر ستقيس دائمًا سرعة هذا الشعاع لتكون 186000 ميل في الثانية من بين أمور أخرى، كان هذا يعني أن أينشتاين لن يرى أبدًا المجالات المتذبذبة الثابتة، لأنه لم يستطع التقاط شعاع الضوء.



كانت هذه هي الطريقة الوحيدة التي يمكن أن يراها أينشتاين للتوفيق بين معادلات ماكسويل ومبدأ النسبية.



لكن في البداية بدا أن هذا الحل له عيبه القاتل.



شرح أينشتاين لاحقًا المشكلة بتجربة فكرية أخرى: تخيل إطلاق شعاع ضوئي على طول جسر للسكك الحديدية تمامًا كما يزمجر قطار في نفس الاتجاه، على سبيل المثال ، 2000 ميل في الثانية.



شخص ما يقف على الجسر يقيس سرعة شعاع الضوء ليكون الرقم القياسي ، 186000 ميل في الثانية.



لكن شخصًا ما في القطار سيرى أنه يمر بسرعة 184000 ميل في الثانية فقط.



خلص أينشتاين إلى أنه إذا لم تكن سرعة الضوء ثابتة ، فسيتعين على معادلات ماكسويل أن تبدو مختلفة بطريقة ما داخل عربة السكك الحديدية، وسوف ينتهك مبدأ النسبية.



هذا التناقض الواضح جعل أينشتاين يدور عجلاته لمدة عام تقريبًا.



ولكن بعد ذلك ، في صباح جميل من شهر مايو 1905 ، كان يسير للعمل مع أفضل أصدقائه ميشيل بيسو ، وهو مهندس كان يعرفه منذ أيام الدراسة في زيورخ.



كان الرجلان يتحدثان مع معضلة أينشتاين ، كما فعلوا في كثير من الأحيان.



وفجأة رأى أينشتاين الحل.



لقد عمل على ذلك بين عشية وضحاها، وعندما التقيا في صباح اليوم التالي ، قال أينشتاين لبيسو ، "شكرًا لك.



لقد قمت بحل المشكلة تمامًا ".



مايو 1905: البرق يضرب قطارًا متحركًا كان اكتشاف أينشتاين أن المراقبين في الحركة النسبية يختبرون الوقت بشكل مختلف: من الممكن تمامًا حدوث حدثين في وقت واحد من منظور مراقب واحد ، ولكن يحدث في أوقات مختلفة من منظور الآخر.



وكلا المراقبين سيكونان على حق.

أوضح أينشتاين هذه النقطة لاحقًا بتجربة فكرية أخرى.



تخيل أن لديك مراقبًا مرة أخرى يقف على جسر للسكك الحديدية بينما يمر القطار في هدير.



لكن هذه المرة يصطدم كل طرف من طرفي القطار بصاعقة البرق تمامًا كما يمر منتصف القطار.



نظرًا لأن الصواعق هي نفس المسافة من المراقب، فإن ضوءها يصل إلى عينه في نفس اللحظة.



لذلك قال بشكل صحيح أنها حدثت في وقت واحد.



في هذه الأثناء يجلس مراقب آخر في القطار في منتصفه بالضبط.



من وجهة نظرها، يجب أيضًا أن يسافر الضوء من الضربتين مسافات متساوية ، كما ستقيس سرعة الضوء لتكون هي نفسها في أي من الاتجاهين.



ولكن لأن القطار يتحرك، فإن الضوء القادم من البرق في المؤخرة يجب أن يسافر لمسافة أبعد للحاق بالركب، لذلك يصل إليها بعد لحظات قليلة من الضوء القادم من الأمام.



نظرًا لوصول نبضات الضوء في أوقات مختلفة، يمكنها فقط أن تستنتج أن الضربات لم تكن متزامنة - وأن النبضات الأمامية حدثت بالفعل أولاً.



باختصار ، أدرك أينشتاين أن التزامن هو النسبي.



بمجرد قبولك لذلك ، فإن جميع التأثيرات الغريبة التي نربطها الآن بالنسبية هي مسألة جبر بسيط.



تخلص أينشتاين من أفكاره في حالة من الحمى وأرسل ورقته للنشر بعد بضعة أسابيع فقط.



أعطاها عنوانًا - " في الديناميكا الكهربائية للأجسام المتحركة " - الذي تحدث عن نضاله للتوفيق بين معادلات ماكسويل ومبدأ النسبية.



واختتمها بشكر بيسو ("أنا مدين له على العديد من الاقتراحات القيمة") التي ضمنت لصديقه لمسة من الخلود.

سبتمبر 1905: الكتلة والطاقة

هذه الورقة الأولى لم تكن نهاية الأمر ظل أينشتاين مهووسًا بالنسبية طوال صيف 1905، وفي سبتمبر أرسل ورقة ثانية كنوع من التفكير المتأخر.



كان يعتمد على تجربة فكرية أخرى.



قال: تخيل شيئًا يجلس في حالة راحة.



والآن تخيل أنه يصدر تلقائيًا نبضتين متطابقتين من الضوء في اتجاهين متعاكسين.



سيبقى الجسم في مكانه ، ولكن نظرًا لأن كل نبضة تحمل كمية معينة من الطاقة، فإن محتوى الجسم من الطاقة سينخفض.



الآن، قال أينشتاين كيف ستبدو هذه العملية لمراقب متحرك؟ من وجهة نظرها سيستمر الكائن في التحرك في خط مستقيم بينما تحلق النبضتان.



ولكن على الرغم من أن سرعة النبضتين ستظل كما هي - سرعة الضوء - فإن طاقتهما ستكون مختلفة: فالنبضة التي تتحرك للأمام على طول اتجاه الحركة ستكون لديها الآن طاقة أعلى من تلك التي تتحرك للخلف.



مع المزيد من الجبر ، أظهر آينشتاين أنه لكي يكون كل هذا متسقًا، لا يجب أن يفقد الجسم طاقته فقط عندما تنطلق نبضات الضوء، بل يجب أن يفقد القليل من الكتلة أيضًا.



أو بعبارة أخرى ، الكتلة والطاقة قابلة للتبادل.



كتب أينشتاين معادلة تربط بين الاثنين.



باستخدام تدوين اليوم ، الذي يختصر سرعة الضوء باستخدام الحرف c ، أنتج بسهولة أشهر معادلة مكتوبة على الإطلاق: E = mc2.

PUKmedia / بقلم ميتش والدروب

إعداد وترجمة زيد محمود ‌

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