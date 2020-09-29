وزارة الهجرة تطلق منحة المليون ونصف مليون لـ2600 عائلة نازحة

2020/09/29 | 13:42 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

اكدت وزيرة الهجرة والمهجرين ايفان فائق جابرو ، حرص الوزارة على توزيع المنح المقدمة لمستحقيها من الاسر العائدة ، مشيرة الى اطلاق وجبة جديدة من منح العودة والبالغة مليون ونصف المليون دينار لكل اسرة عائدة من النزوح إلى مناطق سكناها الأصلية ، مبينة ان الوجبة شملت (2600) عائلة عائدة من النزوح الطارئ الى مناطقها الاصلية .

وقالت جابرو في بيان تلقت “خبر برس” نسخة منه ، إن “الوزارة اطلقت منحة العودة للاسر العائدة من النزوح الطارىء وبعدد محدود بسبب عدم اقرار الموازنة لغاية ألأن ” ، مضيفة أن عدد المستفيدين من المنحة يبلغ نحو الفي و 600 عائلة عائدة ، لافتة الى انه تم اعلان الاسماء عبر الموقع الالكتروني الخاص بالوزارة وصفحة التواصل الاجتماعي المعتمدة من قبل الوزارة ، مؤكدة شمول الاسر العائدة في جميع محافظات البلاد .

واضافت الوزيرة ان الوزارة عازمة على استكمال توزيع المنح للعوائل العائدة بعد حصولها على الاموال الكافية واقرار الموازنة .

وتابعت جابرو ان ” اطلاق المنح المالية للاسر النازحة تاتي ضمن الجهود التي تبذلها الوزارة للحد من معاناة المتضررين وتحسين أوضاعهم ” .

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