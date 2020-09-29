وزير الداخلية يوجه بإلغاء الحجز الالكتروني في الجوازات والإقامة والأحوال المدنية

2020/09/29 | 13:42 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

اعلن وزير الداخلية، عثمان الغانمي، الثلاثاء، (29 أيلول، 2020)، تبسيط الاجراءات الخاصة بترويج معاملات المواطنين في دوائر الوزارة.

وقال الغانمي في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "من أجل تبسيط الاجراءات الخاصة بمراجعة المواطنين الكرام الى دوائر البطاقة الوطنية، وجهنا مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة، بإلغاء الحجز الالكتروني الخاص بالواقعات الحياتية للمواطنين ابتداءً من يوم الاحد الموافق 4/10/2020، وترويج معاملاتهم اصولياً".

واضاف البيان :"لن نبخل في العمل وسنكون دوماً في خدمة المواطنين".

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