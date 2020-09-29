العراق وتركيا يقتربان من توقيع اتفاقية للربط الكهربائي

2020/09/29 | 13:42 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلنت وزارة الكهرباء العراقية، الثلاثاء (29 أيلول 2020)، قرب عقد اتفاقية مع تركيا لتبادل الطاقة، لتغطية حاجة محافظة نينوى، التي تعد ثاني أكبر المدن في العراق بعد العاصمة بغداد.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة، أحمد العبادي، في تصريح لوسائل إعلام روسية، إن "الوزارة عازمة على إبرام اتفاقية للربط الكهربائي مع تركيا".

وأضاف، أن "الموضوع نضج فنيا، ونحن في طور إكمال المراحل الأخيرة من الاتفاقية التي تربط العراق من خلال الموصل مركز نينوى شمالي البلاد مع الجانب التركي".

وأضح العبادي، أن "الاتفاقية اكتملت مجرد أن تدرس وزارة الكهرباء بعض الفقرات العقدية التي تربط العراق مع تركيا كهربائيا".

يُشار إلى أن العراق والأردن وقعا يوم الأحد الماضي اتفاقية استراتيجية لتبادل الطاقة، على غرار الربط الشبكي المتبع في دول العالم، ضمن مشروع يغطي ثلث الأراضي العراقية.

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