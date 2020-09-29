2020/09/29 | 13:42 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

السليمانية/نينا/قصفت طائرات حربية تركية جبل متين ق في محافظة دهوك تحت ذريعة مطاردة مسلحي حزب العمال الكردستاني.وقال سامي برواري مدير بلدة ديرلوك في تصريحات صحفية إن الطائرات التركية قصفت جبل متين بذريعة ملاحقة مسلحي حزب العمال الكردستاني، مبينا ان الصوت القوي الصادر عن القصف تسبب بترويع الأهالي./انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (طائرات تركية تشن غارات مكثفة على جبل متين ومناطق بمحافظة دهوك) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (طائرات تركية تشن غارات مكثفة على جبل متين ومناطق بمحافظة دهوك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).