مسؤول حكومي في ديالى يكشف عن عودة الاتاوات ت التي فرضها العصابات الخارجة عن القانون

2020/09/29 | 13:42 - المصدر: وكالة نينا

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بعقوبة / نينا / كشف مدير ناحية ابي صيدا وكالة في محافظة ديالى عبد الله الحيالي عن عودة فرض الاتاوات على مواطني الناحية .وقال لمراسل الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / اليوم ان العصابات الخارجة عن القانون عاودت فرض الاتاوات تحت تهديد السلاح على بعض العوائل في ناحية ابي صيدا شمال شرق بعقوبة دون رادع امني او قانوني مستغلة الطبيعة الزراعية في الهروب والاختباء من الملاحقة الامنية .واضاف ان خطة فرض القانون التي نفذت في الناحية لم تحقق نتائج امنية ولازالت المجاميع الخارجة عن القانون تمارس نشاطها بكل حرية .



داعيا الجهات الامنية الى فرض القانون وملاحقة المجاميع التي تهدد الامن المجتمعي .



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