2020/09/29 | 13:44 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص بارزاني وزيدان يؤكدان على استقلالية السلطة القضائية وعدم خلطها بالسياسة المركز الخبري الوطني.

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