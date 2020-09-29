2020/09/29 | 13:47 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ ديالى..اعلنت دائرة صحة محافظة ديالى، الثلاثاء، عن تسجيل116 حالة اصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات 24 الماضية .وقال مدير اعلام صحة ديالى فارس العزاوي في حديث لـ/ المعلومة/،ان” صحة ديالى اجرت فحوصات مختبرية لـ529مسحة جديدة تبين بان 116منها موجبة اي مصابة بينها 15 للكوادر الصحية”.واضاف العزاوي،ان”77حالة مصابة تماثلت للشفاء خلال الساعات 24 الماضية فيما سجلت حالة وفاة واحدة”.واشار العزاوي الى ان”تراكمية حالات الاصابة ارتفعت الى 9670حالة فيما حالات الشفاء بلغت 8639وحالات الوفاة 206حالة”.وكانت ديالى سجلت في اذار الماضي اول اصابة مؤكدة بفيروس كورونا لزوجين من اهالي خان بني سعد.



انتهى/25

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ديالى تعلن تسجيل 116 اصابة جديدة بكورونا بينها 15 للكوادر الصحية) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ديالى تعلن تسجيل 116 اصابة جديدة بكورونا بينها 15 للكوادر الصحية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).