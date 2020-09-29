وزير الداخلية لـ”المعلومة”: تعاون كبير بين العراق والجوار لمنع مواطنيها من الدخول خلال الاربعينية

2020/09/29 | 13:47 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/كربلاء المقدسة..أكد وزير الداخلية عثمان الغانمي، الثلاثاء، وجود تعاون مع جميع البلدان المجاورة لمنع دخول مواطنيها الى العراق خلال الزيارة الاربعينية لتجنيب الشعبين الاصابة بفيروس كورونا.وقال الغانمي في حديث لعدد من وسائل الإعلام بضمنها / المعلومة/، خلال زيارته لكربلاء إن “خطة هذا العام تختلف عن الأعوام السابقة والخطة الامنية ملتصقة بالخطة الخدمية بسبب ظروف جائحة كورونا، وكربلاء مؤمنة بشكل كامل وتم تجنيبها من النيران المباشرة وغير المباشرة من خلال العمليات الاستباقية التي أجريت في المناطق الصحراوية والمناطق ذات الهشاشة الامنية”.واضاف ان “هنالك تعاون كبير بين العراق وجميع الدول المجاورة في منع مواطنيها من الدخول للعراق والمشاركة في الزيارة الاربعينية لتجنيب الشعبين الاصابة بفيروس كورونا”.واشاد وزير الداخلية بــ”الخطط الامنية التي وضعتها القيادات الامنية والحشد الشعبي في كربلاء للزيارة الاربعينية”.



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