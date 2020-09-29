غداً.. الشرطة يعود للتدريبات تحضيراً للممتاز الكرة

2020/09/29 | 13:48 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..اعلن نادي الشرطة، استئناف تدريبات فريقه الكروي مجدداً تحضيراً لمنافسات دوري الكرة الممتاز.

وذكر النادي في بيان مقتضب تلقته وكالة/ المعلومة/ ان “فريق كرة القدم بنادي الشرطة، سيعاود تدريباته يوم غدٍ الأربعاء في الساعة الرابعة والنصف من عصراً”.

وأوضح أن “التدريبات ستقام على ملعب الشعب الثاني تحضيرا للدوري الممتاز بعد اجازة قصيرة منحها الملاك التدريبي للفريق بعد انقضاء مشاركته في دوري المجموعات لدوري ابطال اسيا”.

تجدر الإشارة الى ان الدوري الممتاز سينطلق في الـ25 من شهر تشرين الأول المقبل.



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