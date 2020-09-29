الأزمة المالية تُدخل التفاؤل السياسي بنفق مظلم.. نائب يحذر بـ”جدية” من الإنهيار

2020/09/29 | 13:50 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

بدا عضو اللجنة المالية، محمد صاحب الدراجي، واثقًا وهو يحذر من “انهيار” النظام السياسي على يد الازمة المالية والاقتصادية في العراق.

وقال الدراجي في تغريدة عبر منصته بـ”تويتر”، أن “المتحكمين بالوضع في العراق منشغلون بالعلاقة مع امريكا و تفصيل قانون الانتخابات على مقاسهم”.

واضاف :”اسمعوا صوتي: إن انهيار النظام السياسي وما تبقى من الدولة، سيكون بسبب انهيار الوضع الاقتصادي والمالي، بهذا الاداء الاقتصادي الحالي”.

وتابع الدراجي أن “البلد ذاهب الى الفوضى”.

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