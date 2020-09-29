2020/09/29 | 13:51 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني- اعلن وزير الداخلية، عثمان الغانمي، الثلاثاء، تبسيط الاجراءات الخاصة بترويج معاملات المواطنين في دوائر الوزارة.وقال الغانمي في بيان تلقت وكالة “المركز الخبري الوطني “، نسخة منه، إنه “من أجل تبسيط الاجراءات الخاصة بمراجعة المواطنين الكرام الى دوائر البطاقة الوطنية، وجهنا مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة، بإلغاء الحجز الالكتروني الخاص بالواقعات الحياتية […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص الداخلية: إلغاء الحجز الالكتروني بالأحوال المدنية والجوازات والإقامة المركز الخبري الوطني.

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