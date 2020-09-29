2020/09/29 | 13:51 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني- أفاد مصدر مطلع، الثلاثاء، بتكليف اللواء الركن حامد الزهيري بقيادة الفرقة الخاصة المسؤولة عن امن المنطقة الخضراء.وقال المصدر، إن “رئيس الوزراء القائد للقوات المسلحة أصدر أمرا بتكليف اللواء الركن حامد الزهيري، بقيادة الفرقة الخاصة، المسؤولة عن امن المنطقة الخضراء، التي تضم مبنى السفارة الاميركية والسفارات الاجنبية الاخرى”.والزهيري قائد مقاتل خدم […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص تكليف اللواء الركن حامد الزهيري بقيادة الفرقة الخاصة المسؤولة عن أمن المنطقة الخضراء المركز الخبري الوطني.

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