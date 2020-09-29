زلزال بقوة 4.7 درجة يضرب مدينة وينك الإيرانية

2020/09/29 | 13:56 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سكاي برس /

ضرب زلزال بقوة 4.7 درجة على مقياس ريختر مدينة وينك التابعة لمحافظة أصفهان وسط إيران، وفق ما أعلنت وكالة أنباء مهر الحكومية.

وقالت الوكالة إن زلزالا بقوة 4.7 درجة وبعمق 10 كيلومترات ضرب مدينة وينك صباح الثلاثاء التابعة لمحافظة أصفهان.

وأشارت إلى أن الزلزال شعر به سكان مقاطعات شهركرد...

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