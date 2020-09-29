الاستيلاء على مخبأ للعبوات الناسفة والمتفجرات غربي الانبار

2020/09/29 | 13:56 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ الانبار..

اعلن مصدر امني في قيادة عمليات الجزيرة بمحافظة الانبار ،الثلاثاء، الاستيلاء على مخبأ للعبوات الناسفة والمتفجرات بحملة دهم وتفتيش واسعة النطاق بالحملة الامنية على مناطق غربي الانبار .

وقال المصدر لـ/المعلومة/، إن “قوة امنية من قسم قيادة عمليات الجزيرة وشعبة الاستخبارات العسكرية شرعت بحملة دهم وتفتيش واسعة النطاق استهدفت مناطق مختلفة من قضاء عنه غربي الانبار ، تمكنت من خلالها من الاستيلاء على مخبأ للعبوات الناسفة والمواد المتفجرة يعود لخلايا عصابات داعش الاجرامية “.

واضاف المصدر، أن “المخبأ ضم 6 عبوات ناسفة على شكل غالون سعة 20 لتر و 6 مساطر و 6 بطاريات تفجير فضلا عن اسلحة متنوعة”، مبينا ان” وحدة معالجة المتفجرات ابطلت مفعول المواد المضبوطة دون وقوع اي اصابات بشرية في صفوف القوات الأمنية”.



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