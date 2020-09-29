وزارة الداخلية توجه بإلغاء الحجز الالكتروني الخاص بالواقعات الحياتية للمواطنين

2020/09/29 | 13:56 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

وجه وزير الداخلية عثمان الغانمي ، اليوم الثلاثاء ، بإلغاء الحجز الالكتروني الخاص بالواقعات الحياتية للمواطنين ابتداءً من يوم الاحد الموافق ٢٠٢٠/١٠/٤ وترويج معاملاتهم اصولياً “.

وقال الغانمي في بيان تلقت “خبر برس” نسخة منه ، ” من أجل تبسيط الاجراءات الخاصة بمراجعة المواطنين الكرام الى دوائر البطاقة الوطنية ، وجهنا مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة ، بإلغاء الحجز الالكتروني الخاص بالواقعات الحياتية للمواطنين ابتداءً من يوم الاحد الموافق ٢٠٢٠/١٠/٤ وترويج معاملاتهم اصولياً”.

واكد الغانمي ان” الوزارة لن تبخل في العمل وسنكون دوماً في خدمة المواطنين.

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