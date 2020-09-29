تلفزيون: إيران ترفض اتهام السعودية لها بتدريب خلية إرهابية

2020/09/29 | 14:00 - المصدر: وكالة رويترز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دبي (رويترز) - رفضت إيران يوم الثلاثاء اتهام السعودية لها بتدريب خلية إرهابية تقول الرياض إنها فككتها.كانت السعودية قد قالت يوم الاثنين إنها ألقت القبض على عشرة أشخاص هذا الشهر وضبطت أسلحة ومتفجرات خاصة بخلية إرهابية تلقت تدريبا من الحرس الثوري الإيراني.ونقل التلفزيون الإيراني الحكومي عن سعيد خطيب زادة المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية قوله ”اتهامات حكام السعودية المكررة التي لا قيمة لها ليست هي السبيل لتحقق الرياض أهدافها.وعلى السعودية، وبدل بث السيناريوهات التافهة التي تتلقاها، أن تختار طريق الصدق والحكمة“.وتخوض إيران والسعودية، غريمتها التقليدية الرئيسية، حروبا بالوكالة في أنحاء مختلفة من الشرق الأوسط من سوريا إلى اليمن.وتحمل الولايات المتحدة والسعودية إيران المسؤولية عن سلسلة هجمات على مصالح نفطية في الخليج منذ العام الماضي.وتنفي إيران هذه الاتهامات.إعداد محمد محمدين للنشرة العربية - تحرير ياسمين حسين

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