عثمان الغانمي يعلن تحديد مكان انطلاق الكاتيوشا على الرضوانية والوصول الى الجناة

2020/09/29 | 14:03 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن وزير الداخلية عثمان الغانمي، الثلاثاء، التوصل إلى مطلقي الصاروخين اللذين سقطا أمس، على منزل في قضاء الرضوانية جنوب بغداد وأسفرا عن مقتل وإصابة سبعة أشخاص بينهم أطفال.وقال الغانمي في مؤتمر صحفي بمحافظة كربلاء إن “ما يخص إطلاق الصواريخ، … Readmore

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