الولايات المتحدة تخطط لنقل قاعدتها الجوية من انجرليك التركية الى كريت اليونانية

2020/09/29 | 14:04 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت صحيفة التايمز البريطانية، عن وجود خطط لدى الولايات المتحدة لنقل قاعدتها العسكرية الجوية الموجودة في تركيا إلى اليونان.

الصحيفة ذكرت أن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو يقوم بزيارة إلى اليونان بدأت يوم أمس الاثنين، لبحث خفض التصعيد في منطقة البحر المتوسط، إضافة إلى مناقشة مقترح يتضمن نقل المعدات الأميركية من القاعدة العسكرية الجوية في انجرلك التركية إلى جزيرة كريت اليونانية، كإجراءٍ عقابي تجاه الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، ومواقفه المزعجة والمتكررة حسب تعبير الصحيفة، وزيادة نفوذها في منطقة الشرق الأوسط.https://www.almasdarnews.com/article/us-considers-moving-base-from-turkey-to-greece-the-times/

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