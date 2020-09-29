وكالة الاستخبارات: القبض على داعشي شارك في 25 عملية دعم لوجستي لداعش بكركوك

2020/09/29 | 14:04 - المصدر: قناة التغيير

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كشفت وكالة الاستخبارات عن إلقائها القبض على إرهابي شارك بخمس وعشرين عملية دعم لوجستي لعصابات داعش في كركوك.

الوكالة ذكرت في بيان، أن مفارزها ألقت القبض على الإرهابي المطلوب وفق المادة الرابعة إرهاب، لانتمائه لعصابات داعش الإرهابية في كركوك، وقيامه بتقديم الدعم اللوجستي من مواد غذائية وأجهزة موبايل وبطاقات اتصال، لعناصر داعش الإرهابي المتواجدين في وادي كرحة وجبال حمرين مقابل مبالغ مالية، مبينة أن للإرهابي شقيقان داعشيان قتلا أثناء عمليات التحرير.

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