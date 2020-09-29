وزير الداخلية يوجه بإلغاء الحجز الالكتروني

2020/09/29 | 14:05 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بغداد-واع

وجه وزير الداخلية عثمان الغانمي،اليوم الثلاثاء، بإلغاء الحجز الالكتروني.

وذكر بيان للوزارة تلقته وكالة الأنباء العراقية(واع)، أنه"تم إلغاء الحجز الالكتروني من أجل تبسيط الإجراءات الخاصة بمراجعة المواطنين إلى دوائر البطاقة الوطنية ".

وأضاف الغانمي حسب البيان أنه" تم توجيه مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة ، بإلغاء الحجز الالكتروني الخاص بالواقعات الحياتية للمواطنين ابتداءً من يوم الأحد الموافق 2020/10/4 وترويج معاملاتهم أصولياً".

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